У ЄС погодили заходи для підтримки свого виноробного сектора

Рада Євросоюзу у понеділок ухвалила регламент для підтримки конкурентоспроможного, стійкого та орієнтованого на майбутнє виноробного сектору ЄС.

Про це повідомила пресслужба Ради, пише "Європейська правда".

Оновлені заходи покликані краще збалансувати попит і пропозицію, посилити адаптацію до зміни клімату, спростити й гармонізувати правила маркування, заохотити інновації, розширити гнучкість щодо висаджування виноградників і стимулювати розвиток сільських економік.

Вони також зміцнять здатність сектору реагувати на зміну споживчих уподобань і використовувати нові ринкові можливості.

Держави-члени зможуть збільшити підтримку ЄС для інвестицій, пов’язаних із кліматом, зокрема заходів зі скорочення викидів і адаптації.

Правила маркування по всьому ЄС стануть простішими, що зменшить адміністративні витрати та полегшить транскордонну торгівлю.

Споживачі отримають чіткіший доступ до інформації, зокрема через цифрові етикетки та піктограми.

Виноробні підприємства зможуть отримувати цільову підтримку для розвитку ініціатив винного туризму, що сприятиме економічному зростанню в сільських регіонах.

Для вин зі зниженим вмістом алкоголю запроваджується чіткіше позначення "зі зниженим вмістом алкоголю", яке замінює раніше запропонований термін "легкий алкоголь".

Вина, призначені для експорту, звільнятимуться від вимоги зазначати склад інгредієнтів і надавати декларацію для внутрішнього ринку ЄС, що зменшить непотрібне адміністративне навантаження.

Для боротьби з хворобами рослин новий пакет передбачає розширену підтримку, зокрема моніторинг, діагностику, навчання та дослідження.

Регламент набуде чинності через 20 днів після його публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

