В ЕС согласовали меры для поддержки своего винодельческого сектора

Совет Евросоюза в понедельник принял регламент для поддержки конкурентоспособного, устойчивого и ориентированного на будущее винодельческого сектора ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Совета, пишет "Европейская правда".

Обновленные меры призваны лучше сбалансировать спрос и предложение, усилить адаптацию к изменению климата, упростить и гармонизировать правила маркировки, поощрять инновации, расширить гибкость в отношении посадки виноградников и стимулировать развитие сельской экономики.

Они также укрепят способность сектора реагировать на изменение потребительских предпочтений и использовать новые рыночные возможности.

Государства-члены смогут увеличить поддержку ЕС для инвестиций, связанных с климатом, в частности мер по сокращению выбросов и адаптации.

Правила маркировки по всему ЕС станут проще, что уменьшит административные расходы и облегчит трансграничную торговлю.

Потребители получат более четкий доступ к информации, в частности через цифровые этикетки и пиктограммы.

Винодельческие предприятия смогут получать целевую поддержку для развития инициатив винного туризма, что будет способствовать экономическому росту в сельских регионах.

Для вин с пониженным содержанием алкоголя вводится более четкое обозначение "с пониженным содержанием алкоголя", которое заменяет ранее предложенный термин "легкий алкоголь".

Вина, предназначенные для экспорта, будут освобождены от требования указывать состав ингредиентов и предоставлять декларацию для внутреннего рынка ЕС, что уменьшит ненужную административную нагрузку.

Для борьбы с болезнями растений новый пакет предусматривает расширенную поддержку, в частности мониторинг, диагностику, обучение и исследования.

Регламент вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

