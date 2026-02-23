Єврокомісія підняла прапор України
Новини — Понеділок, 23 лютого 2026, 18:41 —
У Брюсселі біля будівлі Європейської комісії підняли прапор України, щоб висловити солідарність з українцями у зв’язку з четвертою річницею повномасштабного вторгнення РФ.
Про це пресслужба ЄК повідомила у соцмережі Х, пише "Європейська правда".
У Єврокомісії назвали прапор України "символом стійкості та надії Європи".
"Прапор, який ми піднімаємо сьогодні, уособлює незламний дух нації, яка вже чотири роки бореться з повномасштабним невиправданим насильством і руйнуванням. Справа України – це справа справедливого миру на нашому континенті", – зазначили в Єврокомісії.
🇺🇦 Europe's symbol of resilience and hope.– European Commission (@EU_Commission) February 23, 2026
The flag we raise today embodies the unyielding spirit of a nation that has for four years been fighting full-scale unprovoked violence and destruction.
Ukraine’s cause is the cause of just peace on our continent.#StandWithUkraine pic.twitter.com/UY8rg8cGjE
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 лютого виступить з промовою у Європарламенті під час позачергового засідання законодавчого органу ЄС до 4-ї річниці повномасштабної війни.
Європарламент на позачерговому засіданні до четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України розгляне резолюцію з цього приводу.