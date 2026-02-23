Укр Рус Eng

Єврокомісія підняла прапор України

Новини — Понеділок, 23 лютого 2026, 18:41 — Христина Бондарєва

У Брюсселі біля будівлі Європейської комісії підняли прапор України, щоб висловити солідарність з українцями у зв’язку з четвертою річницею повномасштабного вторгнення РФ.

Про це пресслужба ЄК повідомила у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

У Єврокомісії назвали прапор України "символом стійкості та надії Європи".

"Прапор, який ми піднімаємо сьогодні, уособлює незламний дух нації, яка вже чотири роки бореться з повномасштабним невиправданим насильством і руйнуванням. Справа України – це справа справедливого миру на нашому континенті", – зазначили в Єврокомісії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 лютого виступить з промовою у Європарламенті під час позачергового засідання законодавчого органу ЄС до 4-ї річниці повномасштабної війни. 

Європарламент на позачерговому засіданні до четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України розгляне резолюцію з цього приводу. 

