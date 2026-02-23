Укр Рус Eng

Еврокомиссия подняла флаг Украины

фото
Новости — Понедельник, 23 февраля 2026, 18:41 — Кристина Бондарева

В Брюсселе у здания Европейской комиссии подняли флаг Украины, чтобы выразить солидарность с украинцами в связи с четвертой годовщиной полномасштабного вторжения РФ.

Об этом пресс-служба ЕК сообщила в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

В Еврокомиссии назвали флаг Украины "символом стойкости и надежды Европы".

"Флаг, который мы поднимаем сегодня, олицетворяет несокрушимый дух нации, которая уже четыре года борется с полномасштабным неоправданным насилием и разрушением. Дело Украины – это дело справедливого мира на нашем континенте", – отметили в Еврокомиссии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля выступит с речью в Европарламенте во время внеочередного заседания законодательного органа ЕС к 4-й годовщине полномасштабной войны.

Европарламент на внеочередном заседании к четвертой годовщине полномасштабной войны России против Украины рассмотрит резолюцию по этому поводу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Еврокомиссия
Реклама: