Еврокомиссия подняла флаг Украины

В Брюсселе у здания Европейской комиссии подняли флаг Украины, чтобы выразить солидарность с украинцами в связи с четвертой годовщиной полномасштабного вторжения РФ.

Об этом пресс-служба ЕК сообщила в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

В Еврокомиссии назвали флаг Украины "символом стойкости и надежды Европы".

"Флаг, который мы поднимаем сегодня, олицетворяет несокрушимый дух нации, которая уже четыре года борется с полномасштабным неоправданным насилием и разрушением. Дело Украины – это дело справедливого мира на нашем континенте", – отметили в Еврокомиссии.

🇺🇦 Europe's symbol of resilience and hope.



The flag we raise today embodies the unyielding spirit of a nation that has for four years been fighting full-scale unprovoked violence and destruction.



Ukraine’s cause is the cause of just peace on our continent.#StandWithUkraine pic.twitter.com/UY8rg8cGjE – European Commission (@EU_Commission) February 23, 2026

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля выступит с речью в Европарламенте во время внеочередного заседания законодательного органа ЕС к 4-й годовщине полномасштабной войны.

Европарламент на внеочередном заседании к четвертой годовщине полномасштабной войны России против Украины рассмотрит резолюцию по этому поводу.