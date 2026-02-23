Венс или Рубио: Трамп активно обсуждает со своим окружением преемника в 2028 году

Президент США Дональд Трамп все чаще предлагает советникам и доверенным лицам обсудить кандидатуру своего преемника на выборах 2028 года.

Об этом сообщило издание Axios, пишет "Европейская правда".

Трамп считает, что лучшими кандидатами являются вице-президент Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио.

По данным источников, Трамп все больше сосредоточен на своем политическом наследии перед приближением промежуточных выборов в Конгресс. Хотя Венс остается официальным фаворитом, Трамп в частных беседах начал активно хвалить растущее влияние Рубио.

Трамп любит сплетни, получает удовольствие от того, что сталкивает людей между собой, и охотно делится частными размышлениями. Все пять источников, которые общались с изданием и передали содержание этих разговоров, предупреждают: не стоит толковать это как охлаждение Трампа к Венсу.

В прошлом году Трамп прямо заявлял, что Венс "скорее всего" является его преемником, ведь "если быть справедливыми, он – вице-президент".

В первых опросах праймериз Республиканской партии 2028 года Венс заметно опережает Рубио и любого из других республиканцев.

В прошлом году Рубио заявил, что если Джей Ди Венс будет баллотироваться в президенты, то он будет среди первых, кто его поддержит. Позиция Рубио не изменилась. По словам источника, он сообщил об этом Венсу в частном порядке.

В то же время Трамп добавил, что его предпочтение – чтобы Рубио "объединился с Джей Ди" в избирательном бюллетене.

Советники говорят, что Трамп не хочет полностью определиться с преемником, потому что стремится, чтобы команда сосредоточилась на текущей работе.

Ранее Трамп говорил, что во время президентской кампании 2028 года не будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-президента, чтобы остаться у власти.