Фіцо каже, що хотів поговорити з Зеленським перед "ударом у відповідь", але той не знайшов часу 

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо каже, що хотів обговорити ситуацію з президентом України Володимиром Зеленським перед тим, як реалізовувати свої погрози щодо зупинки екстреного імпорту електроенергії Україні, але український лідер не знайшов на це часу.

Як повідомляє Aktuality, про це він заявив увечері 23 лютого, пише "Європейська правда".

Роберт Фіцо стверджує, що хотів обговорити ситуацію з нафтопроводом "Дружба" безпосередньо з президентом України Володимиром Зеленським перед тим, як починати якісь заходи у відповідь, та особисто попросити його відновити постачання.

З його слів, українська сторона відповіла, що графік президента на найближчі дні щільно розписаний і провести перемовини можна буде лише після 25 лютого.

З огляду на те, що для Словаччини йдеться про надзвичайну ситуацію, уряд вирішив діяти невідкладно, сказав Фіцо.

Нагадаємо, 23 лютого прем’єр Словаччини оголосив, що реалізовує свою погрозу і доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні, оскільки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" не відновилось.

Також він пригрозив переглянути позицію Словаччини щодо вступу України у ЄС.

Крім того, від Братислави пролунали сигнали, що Словаччина може приєднатись до Угорщини у блокуванні 20-го пакету санкцій проти РФ – з міркувань, що він "може зірвати мирні переговори".

У словацькій опозиції критикують тиск прем’єра на Україну, називаючи це "цинізмом без співчуття" і звинувачуючи в тому, що він діє за вказівкою Росії.