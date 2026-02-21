У Словаччині заявили, що Роберт Фіцо погрожує Україні за вказівкою Росії

У Словаччині опозиційна партія "Свобода і солідарність" (SaS) розкритикувала прем'єра Роберта Фіцо за погрози перекрити постачання електроенергії Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

"Цей крок є не тільки моральною поразкою, але й чисто економічним нонсенсом", – так партія реагує на можливість припинення постачання електроенергії. Вона закликає уряд серйозно зайнятися диверсифікацією постачання нафти.

"Роберт Фіцо знову стає продовженням руки Москви і відкрито саботує Україну в той час, коли вона стикається з найсуворішою зимою і російськими атаками на енергетику. Цей ультиматум стосується не нафти, а ганьби для Словаччини – ми втратимо гроші за електроенергію, втратимо авторитет в ЄС і знову покажемо світу, що ми на неправильній стороні історії. Фіцо не хоче допомагати своїм сусідам, він хоче їм нашкодити. Це не політика, це жива зрада", – заявив голова SaS Браніслав Грьолінг.

"Погроза Фіцо відключити Україну від електропостачання – це логічний нонсенс. Без електроенергії пошкоджену "Дружбу" важко відремонтувати, а без стабільного електропостачання навіть насосні станції не можуть надійно працювати. Прем'єр-міністр заводить себе і всю Словаччину в пастку – якщо Україна не матиме електроенергії для ремонту інфраструктури, нафта ніколи не потече. А ми продовжимо сидіти тут на запасах з аварійних резервів", – сказав депутат партії Кароль Галек.

Фіцо заявив, що ініціює припинення експорту електроенергії зі Словаччини в Україну, якщо Україна до понеділка не забезпечить відновлення транзиту російської нафти у Словаччину.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також пригрозив припинити постачання електроенергії до України.

Фіцо хоче відправити моніторингову місію на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" у Бродах, щоб отримати експертну оцінку пошкоджень.

