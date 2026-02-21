Ексглава МЗС Словаччини про погрози Фіцо Україні: цинізм без співчуття

Ексміністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок засудив погрози словацького прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт електроенергії до України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

"Я прошу прем'єр-міністра не зловживати нашою країною, щоб шантажувати цивільних громадян, які мерзнуть у темряві", – заявив політик з опозиційної партії "Прогресивна Словаччина"

"Неймовірно. Роберт Фіцо погрожує Україні припиненням аварійних поставок електроенергії, оскільки вона не відновила транзит російської нафти, який був перерваний після російських атак. Таким чином, він погрожує країні, енергетична інфраструктура якої систематично руйнується Росією, де люди місяцями живуть без тепла і світла, в холоді і на межі гуманітарної катастрофи. І все це за кілька днів до 4-ї річниці цієї безглуздої війни. Це не суверенна зовнішня політика – це цинізм без співчуття", – заявив колишній міністр закордонних справ.

Фіцо заявив, що ініціює припинення експорту електроенергії зі Словаччини в Україну, якщо Україна до понеділка не забезпечить відновлення транзиту російської нафти у Словаччину.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також пригрозив припинити постачання електроенергії до України.

Фіцо хоче відправити моніторингову місію на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" у Бродах, щоб отримати експертну оцінку пошкоджень.

