Фіцо погрожує переглянути позицію щодо членства України у ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив переглянути позицію щодо членства України у ЄС через ситуацію з нафтопроводом "Дружба".

Як повідомляє Aktuality, про це він заявив увечері 23 лютого, пише "Європейська правда".

Фіцо заявив, що якщо Україна "продовжить шкодити інтересам Словаччини" у питанні постачання стратегічної сировини – маючи на увазі російську нафту, що надходила через нафтопровід "Дружба" – то Словаччина "перегляне свою конструктивну позицію щодо членства України у ЄС та підготує подальші заходи".

Фіцо заявив, що вважає зупинку постачання нафти через "Дружбу" суто політичним рішенням для шантажу Словаччини за позицію щодо російсько-української війни.

Прем’єр Словаччини стверджує, що отримує доповіді від розвідки про те, що насправді нафтопровід у робочому стані. Також Фіцо заявив, що Україна нібито не допустила посла Словаччини подивитись на місце пошкодження.

Раніше Роберт Фіцо заявив, що хоче відправити моніторингову місію на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" у Бродах, щоб отримати експертну оцінку пошкоджень.

Нагадаємо, також 23 лютого словацький прем’єр оголосив, що реалізовує свою погрозу і доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні, оскільки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" не відновилось.

У словацькій опозиції розкритикували тиск прем’єра на Україну, називаючи це "цинізмом без співчуття" і звинувачуючи в тому, що він діє за вказівкою Росії.