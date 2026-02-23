Полиция Вильнюса испытывает дроны для замены патрульных полиции

Полиция Вильнюса запустила пилотный проект, в рамках которого на отдельные инциденты реагируют с помощью дронов вместо направления патрульных непосредственно на место происшествия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас заявил в понедельник, что проект тестируется в сотрудничестве с городскими властями.

"Мы изучаем возможность реагирования на определенные инциденты с помощью дронов. Дрон летит на место происшествия, офицеры видят прямую трансляцию и реальную ситуацию, и часто патрулям даже не нужно выезжать", – сказал Паулаускас на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время в рамках системы испытывают четыре дрона.

Генеральный комиссар отметил, что систему можно расширить, поскольку во многих случаях физическое присутствие полицейских не является необходимым.

Например, в случае незначительных дорожно-транспортных происшествий, в которых никто не пострадал, дрон может зафиксировать положение транспортных средств, что позволит водителям заполнить декларации о ДТП, не дожидаясь полиции.

Дроны также могут использоваться для реагирования на другие инциденты, такие как заблокированные проезды, заблокированные транспортные средства и подобные ситуации, сказал он.

Оснащенные тепловизионными камерами, дроны также могут быть эффективными для задержания воров.

Как сообщалось, полиция эстонского города Тарту планирует использовать дроны для фиксации проезда на запретный сигнал светофора.

Напомним, ранее мэрия Таллинна объявила о планах бороться с чрезмерным шумом в городе.