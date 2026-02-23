Зеленський обговорив зі спікером Сейму Польщі енергобезпеку і оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Польщі Влодзімежом Чажастим, який прибув до української столиці напередодні четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це Зеленський розповів у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі вони обговорили євроінтеграційний процес України, енергетичну безпеку та оборонну співпрацю двох країн.

"Важливо й надалі зберігати та розвивати відносини між Україною та Польщею. Вдячний пану маршалку за цей візит напередодні роковин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та всій Польщі за підтримку України. Ми вдячні за участь у програмі PURL і розраховуємо на співпрацю в межах механізму SAFE", – написав Зеленський.

Також до Києва з візитом прибули єврокомісарка з розширення Євросоюзу Марта Кос та єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Крім того, у понеділок до Києва з візитом прибула делегація Парламентської асамблеї Ради Європи.