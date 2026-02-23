Зеленский обсудил со спикером Сейма Польши энергобезопасность и оборонное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с маршалком Сейма Польши Влодзимежем Чажастым, который прибыл в украинскую столицу накануне четвертой годовщины начала полномасштабного вторжения России.

Об этом Зеленский рассказал в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Во время встречи они обсудили евроинтеграционный процесс Украины, энергетическую безопасность и оборонное сотрудничество двух стран.

"Важно и в дальнейшем сохранять и развивать отношения между Украиной и Польшей. Благодарен господину маршалку за этот визит накануне годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину и всей Польше за поддержку Украины. Мы благодарны за участие в программе PURL и рассчитываем на сотрудничество в рамках механизма SAFE", – написал Зеленский.

Также в Киев с визитом прибыли еврокомиссар по расширению Евросоюза Марта Кос и еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Кроме того, в понедельник в Киев с визитом прибыла делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы.