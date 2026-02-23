"Укрэнерго" заявляет, что ограничение поставок электрики из Словакии не повлияет на Украину

НЭК "Укрэнерго" утверждает, что прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.

Об этом говорится на странице компании в Facebook, пишет "Европейская правда".

В „Укрэнерго" отметили, что последний раз Украина просила аварийную помощь у Словакии более месяца назад и в очень ограниченном объеме.

"В целом, аварийная помощь со словацкого направления поступала в объединенную энергосистему Украины достаточно редко. Речь идет о непродолжительных поставках", – заявили в компании.

Там добавили, что официальных документов об одностороннем прекращении действия договора о взаимном предоставлении аварийной помощи словацким системным оператором – компанией SEPS – в НЭК "Укрэнерго" пока не поступало.

"Обращаем внимание, что операторы систем передачи электроэнергии Украины и Словакии – НЭК „Укрэнерго" и SEPS – являются полноправными членами ENTSO-E. Отношения между ними должны полностью соответствовать установленным правилам деятельности организации", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Кроме того, НЭК "Укрэнерго" 23.02.2026 года получила письмо от оператора системы передачи Словакии о пересмотре условий оплаты по действующему договору о поставке аварийной помощи. Анализ предложения словацкой стороны будет выполнен в кратчайшие сроки.

О каких-либо ограничениях коммерческого импорта электроэнергии из Словакии пока не идет речи, подчеркнули в компании. Распределенная мощность межгосударственных пересечений используется в соответствии с результатами проведенных аукционов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил 23 февраля, что поручил остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, поскольку поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" не возобновились.

21 февраля Фицо заявил, что инициирует прекращение экспорта электроэнергии из Словакии в Украину, если Украина до 23 февраля не обеспечит возобновление транзита российской нефти в Словакию.