Посол США не з'явився на виклик в МЗС Франції: там вжили заходів у відповідь 

Посол США у Парижі Чарльз Кушнер не з’явився на виклик до Міністерства закордонних справ Франції, у зв’язку з чим глава МЗС Жан-Ноель Барро розпорядився вжити заходів проти дипломата.

Про це повідомило дипломатичне джерело в Парижі кореспондентці "Європейської правди".

Очільник МЗС Франції Барро викликав посла США Чарльза Кушнера, який також є сватом президента Дональда Трампа, у зв'язку з коментарями щодо вбивства французького ультраправого активіста Квентіна Деранка.

"У зв'язку з публікацією посольством Сполучених Штатів коментарів щодо трагедії, яка сталася у Франції і стосується виключно наших національних публічних дебатів – інструменталізацію яких ми не допускаємо – посла Чарльза Кушнера сьогодні було викликано до Міністерства закордонних справ. Він не з’явився", – розповіло дипломатичне джерело "ЄП".

У зв’язку з неявкою посла Барро ухвалив рішення про "санкції" проти дипломата США.

"З огляду на це очевидне нерозуміння елементарних очікувань від місії посла, що має честь представляти свою країну, міністр розпорядився припинити його прямий доступ до членів французького уряду", – заявило джерело "Європейської правди".

Разом з тим, Чарльз Кушнер і надалі збереже можливість виконувати свою місію та зможе з'явитися до МЗС для проведення дипломатичного обміну з метою врегулювання розбіжностей.

Нагадаємо, Чарльз Кушнер обійняв свою посаду минулого літа. Він вже був викликаний наприкінці серпня до Міністерства закордонних справ після критики, яку Париж визнав неприйнятною, щодо "недостатніх заходів" у питаннях антисемітизму.

За відсутності посла Чарльза Кушнера на цю зустріч прибув тимчасовий повірений у справах американського посольства.