Посол США не явился на вызов в МИД Франции: там приняли ответные меры

Посол США в Париже Чарльз Кушнер не явился на вызов в Министерство иностранных дел Франции, в связи с чем глава МИД Жан-Ноэль Барро распорядился принять меры против дипломата.

Об этом сообщил дипломатический источник в Париже корреспонденту "Европейской правды".

Глава МИД Франции Барро вызвал посла США Чарльза Кушнера, который также является сватом президента Дональда Трампа, в связи с комментариями по поводу убийства французского ультраправого активиста Квентина Деранка.

"В связи с публикацией посольством Соединенных Штатов комментариев по поводу трагедии, которая произошла во Франции и касается исключительно наших национальных публичных дебатов – инструментализацию которых мы не допускаем – посол Чарльз Кушнер сегодня был вызван в Министерство иностранных дел. Он не явился", – сообщил дипломатический источник „ЕП".

В связи с неявкой посла Барро принял решение о "санкциях" против дипломата США.

"Учитывая это очевидное непонимание элементарных ожиданий от миссии посла, имеющего честь представлять свою страну, министр распорядился прекратить его прямой доступ к членам французского правительства", – заявило источник "Европейской правды".

Вместе с тем, Чарльз Кушнер и в дальнейшем сохранит возможность выполнять свою миссию и сможет явиться в МИД для проведения дипломатического обмена с целью урегулирования разногласий.

Напомним, Чарльз Кушнер занял свой пост прошлым летом. Он уже был вызван в конце августа в Министерство иностранных дел после критики, которую Париж счел неприемлемой, в отношении "недостаточных мер" в вопросах антисемитизма.

В отсутствие посла Чарльза Кушнера на эту встречу прибыл временный поверенный в делах американского посольства.