В Сербии задержали подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

В Сербии правоохранители сообщили о задержании двух мужчин, которых подозревают в подготовке "действий против конституционного строя и безопасности" страны, в частности планировании покушения на президента Александара Вучича.

Об этом говорится в сообщении сербского Министерства внутренних дел, информирует "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, двух задержанных подозревают в том, что они в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года готовили заговор, чтобы "насильственным путем изменить конституционный строй Республики Сербия и свергнуть высшие государственные органы".

В заявлении МВД указано, что мужчины планировали приобрести оружие и совершить покушение на президента Вучича и его семью.

Кроме того, по данным правоохранителей, подозреваемые также планировали нападение на сотрудников Министерства внутренних дел.

Подозреваемые будут содержаться под стражей до 48 часов и вместе с уголовной жалобой будут доставлены в Высшую прокуратуру в Кралево, добавили в МВД.

Как известно, в Сербии периодически проходят антиправительственные протесты с требованием досрочных парламентских выборов.

Они начались после того, как 1 ноября 2024 года на вокзале города Новый Сад обрушился навес, погибли 16 человек.

Участники протестов требуют наказать виновных в трагедии, а также усилить борьбу с коррупцией и объявить досрочные выборы.

Вучич заявил, что протесты в стране в большей степени спровоцированы извне.

Подробнее о протестах в Сербии читайте в статье: Революция без помощи ЕС: почему взорвались протесты в Сербии и грозит ли Вучичу падение.