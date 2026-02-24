Британия объявила о новом пакете поддержки для Украины в четвертую годовщину войны

Правительство Великобритании к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину объявило о новом пакете военной и гуманитарной поддержки.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, британский премьер Кир Стармер 24 февраля будет председательствовать на заседании "коалиции решительных", министр иностранных дел Иветт Купер будет с визитом в Киеве, а министр обороны Джон Хили присоединится к украинцам в Лондоне.

"В эту печальную годовщину наше послание украинскому народу простое: Великобритания с вами, сильнее, чем когда-либо. Именно поэтому сегодня мы объявляем о новой поддержке и будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно", – говорится в заявлении Стармера.

Пакет поддержки, объявленный сегодня, включает:

20 миллионов фунтов стерлингов новых средств на чрезвычайную энергетическую поддержку для защиты и ремонта энергетической сети и обеспечения дополнительных мощностей по производству электроэнергии – устранение ущерба, нанесенного жестокими атаками России этой зимой, и обеспечение энергетических систем Украины на следующую зиму.

5,7 миллиона фунтов стерлингов гуманитарной помощи общинам на передовой, тем, кто нуждается в эвакуации или пострадал от авиаударов или внутреннего перемещения.

Медицинское консультирование – высококвалифицированные команды британских военных хирургов, медсестер и физиотерапевтов будут консультировать медиков в Украине. Они сопровождают украинские команды, которые проводят сложные операции на поле боя, используя британский опыт в травматологической хирургии и лечении военных травм, чтобы помочь украинским военнослужащим вернуться к военным обязанностям или восстановить свою жизнь как гражданские лица.

Обучение пилотированию вертолетов – украинские пилоты сейчас проходят обучение на британской авиабазе, чтобы стать инструкторами по пилотированию вертолетов. Это первый случай, когда Великобритания предлагает Украине обучение инструкторов по пилотированию вертолетов. Выпускники будут обучать следующее поколение украинских военных летчиков, помогая Украине защищаться и сдерживать агрессию.

Объявленная поддержка является продолжением значительной помощи, о которой в начале этого месяца объявил министр обороны, включая полмиллиарда фунтов стерлингов на поддержку противовоздушной обороны и 1000 легких многоцелевых ракет (LMM) для защиты Украины от постоянных атак российских дронов.