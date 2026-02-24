Глава МЗС Німеччини: переговори з РФ можливі, але поступок не буде

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що в принципі відкритий до переговорів з Росією, присвячених сталому миру в Україні, але додав, що поступок не буде.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького зовнішньополітичного відомства наводить DW.

У контексті можливості переговорів з Росією Вадефуль зазначив, що "Україна, звичайно, повинна висловитися першою".

"Але ми також готові до переговорів… Але ми не приїдемо до Москви і не підемо на подальші поступки. Ми не будемо цього робити", – додав він.

За словами німецького міністра, переговори з РФ будуть можливі у разі припинення бойових дій в Україні, а також якщо Кремль проявить готовність до переговорів.

"Але ми не будемо благати його (Владіміра Путіна. – Ред.), якщо говорити прямо. Ми очікуємо, що в якийсь момент одна з розумних пропозицій буде прийнята", – додав Вадефуль.

Нагадаємо, у грудні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейцям варто відновити прямі переговори з Путіним. Європейські лідери, обережні щодо військових амбіцій Путіна, обурювалися через їхнє виключення з мирних переговорів, які очолювала адміністрація президента США Дональда Трампа.

У лютому Макрон повідомив журналістам, що тривають зусилля з відновлення діалогу з Путіним на технічному рівні.Тоді він заявив, що ці контакти відбуваються в координації з Україною.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав ідею про проведення діалогу з РФ, однак за умови, що ці контакти не заважатимуть переговорному процесу про припинення війни.