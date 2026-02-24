Глава МИД Германии: переговоры с РФ возможны, но уступок не будет

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в принципе открыт к переговорам с Россией, посвященным устойчивому миру в Украине, но добавил, что уступок не будет.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит DW.

В контексте возможности переговоров с Россией Вадефуль отметил, что "Украина, конечно, должна высказаться первой".

"Но мы также готовы к переговорам... Но мы не приедем в Москву и не пойдем на дальнейшие уступки. Мы не будем этого делать", – добавил он.

По словам немецкого министра, переговоры с РФ будут возможны в случае прекращения боевых действий в Украине, а также если Кремль проявит готовность к переговорам.

"Но мы не будем умолять его (Владимира Путина. – Ред.), если говорить прямо. Мы ожидаем, что в какой-то момент одно из разумных предложений будет принято", – добавил Вадефуль.

Напомним, в декабре президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцам стоит возобновить прямые переговоры с Путиным. Европейские лидеры, осторожные в отношении военных амбиций Путина, возмущались из-за их исключения из мирных переговоров, которые возглавляла администрация президента США Дональда Трампа.

В феврале Макрон сообщил журналистам, что продолжаются усилия по восстановлению диалога с Путиным на техническом уровне. Тогда он заявил, что эти контакты происходят в координации с Украиной.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею о проведении диалога с РФ, однако при условии, что эти контакты не будут мешать переговорному процессу о прекращении войны.