"Я хочу дату. Я прошу об этом": Зеленский ожидает от ЕС сроков вступления Украины

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз без промедления назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы в течение следующих 50 лет Россия не смогла блокировать ее членство.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

Зеленский призвал ЕС перестать медлить и определить дату вступления Украины в блок, заявив, что это должно произойти уже в 2027 году.

"Я хочу дату. Я прошу об этом", – сказал он. "Давайте не будем позволять следующим лидерам или следующему поколению столкнуться с ситуацией, когда Россия блокирует членство Украины в ЕС в течение 50 лет", – добавил президент Украины.

Настаивание Зеленского на определении графика вступления в ЕС появляется в то время, когда мирные переговоры сталкиваются со спорными вопросами, включая последовательность прекращения огня, территориальный контроль и гарантии безопасности.

Киев настаивает, что любое прекращение боевых действий должно сопровождаться обязательствами западных партнеров, которые будут сдерживать будущие российские наступления.

Напомним, в декабре 2025 года Украина и ЕС запустили содержательные переговоры о вступлении в обход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Теперь Украина получила от ЕС критически важные документы, по которым ЕС будет проверять, выполнил ли Киев требования вступления.

Напомним, комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос не исключила вступление Украины в 2027 году, но подчеркивает, что нужно найти путь для такого быстрого "геополитического" вступления.