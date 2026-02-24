Премьер Норвегии в Киеве рассказал, какую военную помощь окажут Украине в этом году

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре, который 24 февраля прибыл с визитом в Киев, объявил, что Норвегия в этом году, предоставляя военную помощь Украине, больше всего средств выделит на закупку дронов и беспилотных систем.

Об этом говорится в заявлении норвежского правительства, сообщает "Европейская правда".

Стёре напомнил, что в 2026 году Норвегия предоставит Украине 85 млрд крон (около 7,5 млрд евро). 70 млрд крон (около 5,9 млрд евро) пойдут на военную помощь, а 15 млрд (около 1,3 млрд евро) – на гражданскую.

"Украинцы лучше всех знают свои потребности. В тесном диалоге с украинскими властями правительство определило основные направления военной помощи Украине в 2026 году. Мы будем использовать средства там, где они принесут максимальную пользу украинцам", – сказал он.

Для поддержки обороны Украины правительство Норвегии будет уделять приоритетное внимание, в частности, беспилотникам, противовоздушной обороне, артиллерийским боеприпасам, а также работе по обучению и оснащению украинской бригады.

Для поддержки обороны Украины в 2026 году правительство решило выделить средства на следующие основные направления в рамках военной помощи:

Дроны и автономные системы (оборудование, способное действовать самостоятельно): более 12 млрд крон (1,06 млрд евро);

Противовоздушная оборона и истребители F-16: около 9 млрд крон (800 млн евро);

Морская безопасность: около 6 млрд крон (530 млн евро)

Северо-Балтийская и Польская бригадная инициатива: около 3,5 млрд крон (310 млн евро);

Обучение и подготовка: около 5 млрд крон (440 млн евро);

Механизмы международного сотрудничества и стратегические проекты: более 8 млрд крон (710 млн евро).

"Важно подчеркнуть, что в течение года может возникнуть необходимость изменить структуру помощи, если этого потребует развитие ситуации в Украине. В таком случае это будет сделано в тесном сотрудничестве с самими украинцами", – подчеркнул Стёре.

Недавно стало известно, что Франция и Норвегия заключили соглашение, которое предоставит Украине новые возможности в сферах наблюдения и ситуационной осведомленности, а также авиационных бомб.

Также сообщалось о новом взносе Норвегии в размере 86,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.