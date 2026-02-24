Зеленский: россияне играют с Трампом и всем миром, но они плохие актеры

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне заигрывают с США на мирных переговорах и не имеют реальных намерений прекратить войну.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

Зеленский обвинил российского лидера в том, что тот использует сближение с Дональдом Трампом, чтобы ослабить переговорную позицию Киева. На вопрос о том, как продвигаются мирные переговоры, он ответил, что "россияне играют в игры" и у них нет серьезных намерений прекратить войну.

"Я это вижу, потому что они очень плохие актеры. Они играют с Трампом и играют со всем миром. Вот так. Путин думает, что выглядит убедительно и что ему можно доверять. Нет – он плохой актер", – сказал Зеленский.

Идею того, что Путин прекратит войну, если Украина отдаст восточную часть Донбасса, президент назвал близорукой.

"Честно говоря, я не верю, что это все, чего требует Россия. Наш выход из Донбасса – и тогда война закончится. Россия есть Россия, и вы знаете, что ей нельзя доверять", – отметил глава государства.

Он сказал, что давление, которое Дональд Трамп оказывал на Киев, чтобы тот пошел на уступки ради мира, было гораздо большим, чем давление на Москву. Но президент все еще надеется, что его коллега в Вашингтоне изменит свое мнение.

"Россиянам дорого обходится остановка их "теневого флота", остановка их компаний, их способности торговать, экспортировать энергоресурсы из России, остановка уклонения от санкций", – сказал Зеленский, призывая Трампа давить на сектора, которые финансируют военную машину Кремля.

"Я надеюсь, что президент Трамп и США будут оказывать давление на Россию и остановят Путина. Но я полагаюсь в первую очередь на украинских граждан, нашу армию, наше производство", – добавил Зеленский.

Напомним, в обращении по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России Зеленский подчеркнул важность визита президента США в Украину, чтобы у него появилось понимание, что давить нужно на РФ.

Между тем Украина ожидает следующего раунда переговоров с США и РФ ближе к 27 февраля.