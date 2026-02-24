Укр Рус Eng

Президент Польши предостерег от игнорирования имперских амбиций России

Новости — Вторник, 24 февраля 2026, 09:57 — Кристина Бондарева

Президент Польши Кароль Навроцкий в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину призвал мир не игнорировать имперские амбиции России.

Об этом Навроцкий написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Польский президент отметил, что российская агрессия против Украины представляет серьезную угрозу для безопасности всей Европы.

"История учит нас, что игнорирование имперских амбиций России всегда приводило к трагедиям. Демократический мир должен сохранить единство перед лицом таких вызовов", – написал Навроцкий.

Он добавил, что Польша ожидает "прекращения действий, дестабилизирующих регион" и с уважением относится "к мужеству людей, которые ежедневно защищают свободу".

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что российское полномасштабное вторжение в Украину обернулось для РФ тройным провалом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне заигрывают с США на мирных переговорах и не имеют реальных намерений прекратить войну.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Навроцкий Война с РФ
Реклама: