Президент Польши предостерег от игнорирования имперских амбиций России

Президент Польши Кароль Навроцкий в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину призвал мир не игнорировать имперские амбиции России.

Об этом Навроцкий написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Польский президент отметил, что российская агрессия против Украины представляет серьезную угрозу для безопасности всей Европы.

"История учит нас, что игнорирование имперских амбиций России всегда приводило к трагедиям. Демократический мир должен сохранить единство перед лицом таких вызовов", – написал Навроцкий.

Он добавил, что Польша ожидает "прекращения действий, дестабилизирующих регион" и с уважением относится "к мужеству людей, которые ежедневно защищают свободу".

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что российское полномасштабное вторжение в Украину обернулось для РФ тройным провалом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне заигрывают с США на мирных переговорах и не имеют реальных намерений прекратить войну.