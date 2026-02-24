Reuters: США ведуть переговори з делегаціями РФ і Китаю щодо контролю над ядерною зброєю

Американська сторона зустрілася з російськими колегами в понеділок і готується до переговорів з китайськими дипломатами у вівторок щодо укладення спільного договору про контроль над ядерною зброєю.

Про це повідомив агентству Reuters високопосадовець Державного департаменту США, пише "Європейська правда".

Як розповів співрозмовник, США зустрілися з російською делегацією в Женеві в понеділок і зустрінуться з китайською делегацією у вівторок для переговорів про укладення потенційного багатостороннього договору про контроль над ядерною зброєю.

Сполучені Штати закликали до укладення нового, ширшого договору з контролю над озброєннями, який охоплював би Китай так само, як і Росію, після того, як попередня угода про обмеження ядерного арсеналу втратила чинність.

Посол Китаю з питань роззброєння Шень Цзянь раніше цього місяця заявив, що на цьому етапі його країна не братиме участі в нових переговорах щодо контролю над ядерними озброєннями з Москвою та Вашингтоном. Наразі не зрозуміло, чи передбачатимуть переговори у вівторок формальний переговорний процес.

Раніше у лютому США заявили, що Китай провів таємне ядерне випробування у червні 2020 року, Шень категорично це заперечив.

Високопосадовець США зазначив, що вони Штати провели результативні двосторонні переговори з Британією та Францією, які також є членами Рада безпеки ООН.

"Перехід до обговорень за участі п’яти постійних членів Радбезу був наступним логічним кроком", – заявили вони, додавши, що налаштовані оптимістично.

Нагадаємо, 5 лютого президент США Дональд Трамп закликав до створення нового договору про ядерні озброєння, оскільки чинна угода New START (або ж СНО-3) втратила чинність.

4 лютого МЗС Росії заявило, що після зупинки дії договору СНО-3 РФ більше не вважає себе пов’язаною обмеженнями на ядерний арсенал.

А заступник голови Ради безпеки Росії і колишній президент Дмитрій Медведєв опублікував "лякалку" про ядерну війну.