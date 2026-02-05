Трамп хоче нового договору про ядерну зброю з Росією

Президент США Дональд Трамп закликав до створення нового договору про ядерні озброєння з Росією, оскільки чинна угода New START (або ж СНО-3) між двома країнами 5 лютого втрачає дію.

Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зазначив, що угода New START була невдало укладена і, крім усього, грубо порушувалась. Тому, на його думку, замість того, щоб продовжувати дію цієї угоди, потрібно "доручити нашим ядерним експертам розробити нову, вдосконалену та модернізовану угоду, яка буде діяти протягом тривалого часу в майбутньому".

Угода, формально відома як Новий договір про скорочення стратегічних озброєнь (New Strategic Arms Reduction Treaty), була підписана у 2010 році, щоб замінити договір START 1991 року.

New START набрав чинності 5 лютого 2011 року з початковим терміном дії 10 років і був продовжений ще на п’ять років у 2021 році.

Згідно з договором, США та Росія взяли на себе зобов’язання скоротити кількість розгорнутих стратегічних ядерних боєголовок до 1 550 одиниць для кожної країни.

Вони також домовилися обмежити кількість носіїв боєголовок, таких як міжконтинентальні балістичні ракети та важкі бомбардувальники, до не більше ніж 700 одиниць. Раніше Трамп закликав включити Китай у будь-яку нову ядерну угоду.

Раніше видання Axios повідомило, що США і Росія близькі до укладення угоди про продовження дії договору щодо контролю над ядерним озброєнням.

4 лютого МЗС Росії заявило, що після зупинки дії договору СНО-3 РФ більше не вважає себе пов’язаною обмеженнями на ядерний арсенал.

А заступник голови Ради безпеки Росії і колишній президент Дмитрій Медведєв опублікував "лякалку" про ядерну війну у зв’язку з втратою чинності договору СНО-3.