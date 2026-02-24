Reuters: США ведут переговоры с делегациями РФ и Китая по контролю над ядерным оружием

Американская сторона встретилась с российскими коллегами в понедельник и готовится к переговорам с китайскими дипломатами во вторник по заключению совместного договора о контроле над ядерным оружием.

Об этом сообщил агентству Reuters высокопоставленный чиновник Государственного департамента США, пишет "Европейская правда".

Как рассказал собеседник, США встретились с российской делегацией в Женеве в понедельник и встретятся с китайской делегацией во вторник для переговоров о заключении потенциального многостороннего договора о контроле над ядерным оружием.

Соединенные Штаты призвали к заключению нового, более широкого договора по контролю над вооружениями, который охватывал бы Китай так же, как и Россию, после того, как предыдущее соглашение об ограничении ядерного арсенала утратило силу.

Посол Китая по вопросам разоружения Шэнь Цзянь ранее в этом месяце заявил, что на данном этапе его страна не будет участвовать в новых переговорах по контролю над ядерным вооружением с Москвой и Вашингтоном. Пока не ясно, будут ли переговоры во вторник формальным переговорным процессом.

Ранее в феврале США заявили, что Китай провел секретное ядерное испытание в июне 2020 года, Шэнь категорически это опроверг.

Высокопоставленный чиновник США отметил, что Штаты провели результативные двусторонние переговоры с Великобританией и Францией, которые также являются членами Совета безопасности ООН.

"Переход к обсуждениям с участием пяти постоянных членов Совбеза был следующим логичным шагом", – заявили они, добавив, что настроены оптимистично.

Напомним, 5 февраля президент США Дональд Трамп призвал к созданию нового договора о ядерном вооружении, поскольку действующее соглашение New START (или СНВ-3) утратило силу.

4 февраля МИД России заявил, что после остановки действия договора СНВ-3 РФ больше не считает себя связанной ограничениями на ядерный арсенал.

А заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев опубликовал "страшилку" о ядерной войне.