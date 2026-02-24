В ЕС убеждены, что война Путина постепенно ослабляет Россию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европарламента Роберта Метсола убеждены, что полномасштабное вторжение России в Украину постепенно ослабляет РФ и дальнейшее давление заставит ее прекратить агрессию.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении фон дер Ляйен, Метсолы и Кошты к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Они подчеркнули, что Россия не достигла своих военных целей в Украине и теперь намеренно нацеливает свои удары на украинское гражданское население и критическую инфраструктуру.

"Война Путина на истощение постепенно ослабляет Россию, и мы решительно настроены оказывать дальнейшее давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию и приняла участие в конструктивных переговорах о мире. Мы решительно настроены усилить давление на энергетический и финансовый секторы России и принять дополнительные меры против "теневого флота", – говорится в заявлении.

Они подчеркнули, что Европейский Союз и его государства-члены, в соответствии со своими полномочиями, готовы содействовать надежным и правдивым гарантиям безопасности, чтобы Россия никогда больше не могла напасть на Украину.

"Мы обеспечим, чтобы Россия была привлечена к ответственности за совершенные преступления и нанесенный ущерб. Мы обязуемся как можно скорее начать работу Специального трибунала по вопросам преступлений агрессии против Украины и Международной комиссии по претензиям Украины, обе в рамках Совета Европы", – заявили Кошта, фон дер Ляйен и Метсола.

Они также подчеркнули, что будущее безопасной и процветающей Украины лежит в Европейском Союзе.

Президент Польши Кароль Навроцкий в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину призвал мир не игнорировать имперские амбиции России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что российское полномасштабное вторжение в Украину обернулось для РФ тройным провалом.