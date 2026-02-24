Министр обороны Германии критикует Трампа за стратегию в отношении Путина

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал президента США Дональда Трампа за его стратегию в отношении кремлевского правителя Владимира Путина и развязанной им войны против Украины.

Заявление главы немецкого оборонного ведомства приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Писториус убежден, что Трамп негативно повлиял на усилия по прекращению боевых действий, подав неправильные сигналы.

"К сожалению, американский президент повлиял на ход войны и уверенность Путина в себе, когда расстелил красную дорожку и приветствовал его как друга на Аляске, одновременно полностью отказавшись от военной поддержки Украины", – сказал он.

Кроме того, по словам Писториуса, Трамп совершил тактическую ошибку в переговорах о мире, когда исключил присоединение Украины к НАТО.

"К сожалению, американский президент очень рано и без необходимости снял с обсуждения вопрос о членстве в НАТО. Это было бы вопросом, который можно было бы использовать для переговоров о других вещах", – отметил он.

Немецкий министр пообещал сохранить военную и финансовую поддержку правительства для Украины, несмотря на то, что конфликт превратился в то, что он назвал "войной на истощение".

"На поле боя почти нет никаких значимых сдвигов. Но гораздо хуже то, что, пока Путин делает вид, будто ведет переговоры, против украинских гражданских лиц идет война террора. Поэтому так важно не ослаблять нашу поддержку Украины. А если посмотреть на состояние российской экономики, то сейчас самое время придерживаться курса", – резюмировал он.

По данным СМИ, Соединенные Штаты якобы стремятся закончить российско-украинскую войну до 4 июля, когда США отмечают День независимости.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс США.

Агентство Reuters сообщало, что американские и украинские переговорщики обсудили возможность подписания мирного соглашения в марте и проведения выборов в Украине в мае.