Кислиця розповів, як змінились переговори щодо врегулювання війни РФ проти України
Заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця розповів про те, що переговорний процес за участю України, РФ та США протягом останнього року зазнав значних змін.
Про це він заявив в інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".
За словами Кислиці, якщо у 2025 році ключові зустрічі відбувалися в Стамбулі, то згодом майданчиком став Абу-Дабі. І головна відмінність – склад російської делегації.
У ній більше не було звичних політичних фігур і представників МЗС. Натомість були військові та працівники спецслужб, що несподівано спростило діалог, вказав Кислиця.
Він згадує, що ще під час роботи в ООН російські дипломати часто були найскладнішими опонентами.
"Військові краще розуміють, що відбувається на полі бою... Інша справа, чи здатні вони (росіяни. – Ред.) повідомляти безпосередньо... без фальсифікації або зміни інформації", – сказав Кислиця.
Він додав, що військові можуть сперечатися, але не занурюються в ідеологію чи історичні теми.
Військова переговорна група, за словами Кислиці, вже досягла згоди приблизно з 90% технічних питань.
Залишилися найскладніші 10%: статус територій, лінії розмежування, контроль над Запорізькою АЕС. Але їх неможливо вирішити без політичних рішень на найвищому рівні, додав заступник глави ОПУ.
Він також подякував американській делегації за залученість у мирний процес.
"Ми маємо віддати належне американцям за їхню відданість і терпіння, тому що вони безперервно сидять на засіданнях. Вони не тільки спостерігають... вони ставлять питання і слухають наші відповіді", – розповів Кислиця.
Він позитивно оцінив роль зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, якого він назвав "не новачком", і посланця Стіва Віткоффа, якого він описав як "набагато мудрішу людину, ніж карикатурний образ, який ви бачите в ЗМІ".
Повідомляли, що Україна очікує на наступний раунд переговорів зі США і РФ ближче до 27 лютого.
Нагадаємо, після тристоронніх зустрічей у Женеві 17-18 лютого президент Володимир Зеленський сказав, що бачить прогрес в перемовинах за військовим напрямком, але не політичним.
Також Зеленський звинуватив Росію у затягуванні переговорів, які мали б уже вийти на фінальний етап.