Кислица рассказал, как изменились переговоры по урегулированию войны РФ против Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица рассказал о том, что переговорный процесс с участием Украины, РФ и США за последний год претерпел значительные изменения.

Об этом он заявил в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

По словам Кислицы, если в 2025 году ключевые встречи проходили в Стамбуле, то впоследствии площадкой стал Абу-Даби. И главное отличие – состав российской делегации.

В ней больше не было привычных политических фигур и представителей МИД. Зато были военные и сотрудники спецслужб, что неожиданно упростило диалог, указал Кислица.

Он вспоминает, что еще во время работы в ООН российские дипломаты часто были самыми сложными оппонентами.

"Военные лучше понимают, что происходит на поле боя... Другое дело, способны ли они (россияне. – Ред.) сообщать напрямую... без фальсификации или изменения информации", – сказал Кислица.

Он добавил, что военные могут спорить, но не уходят в идеологию или исторические темы.

Военная переговорная группа, по словам Кислицы, уже достигла согласия примерно по 90% технических вопросов.

Остались самые сложные 10%: статус территорий, линии разграничения, контроль над Запорожской АЭС. Но их невозможно решить без политических решений на самом высоком уровне, добавил заместитель главы ОПУ.

Он также поблагодарил американскую делегацию за вовлеченность в мирный процесс.

"Мы должны отдать должное американцам за их преданность и терпение, потому что они непрерывно сидят на заседаниях. Они не только наблюдают... они задают вопросы и слушают наши ответы", – рассказал Кислица.

Он положительно оценил роль зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, которого он назвал "не новичком", и посланника Стива Уиткоффа, которого он описал как "гораздо более мудрого человека, чем карикатурный образ, который вы видите в СМИ".

Сообщали, что Украина ожидает следующий раунд переговоров с США и РФ ближе к 27 февраля.

Напомним, после трехсторонних встреч в Женеве 17-18 февраля президент Владимир Зеленский сказал, что видит прогресс в переговорах по военному направлению, но не политическому.

Также Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров, которые должны были бы уже выйти на финальный этап.