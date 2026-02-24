Глава МЗС Німеччини вважає, що Угорщина не буде довго блокувати санкції ЄС проти Росії

Угорщина не зможе довго продовжувати блокувати нові санкції ЄС проти Росії, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у вівторок.

Його заяву, як повідомляє "Європейська правда", наводить агентство DPA.

Угорщина відмовилася підтримати 20-й пакет санкцій проти Росії в понеділок, посилаючись на припинення поставок російської нафти через нафтопровід "Дружба", що проходить через Україну.

Цей крок викликав гнів серед лідерів ЄС, які мали намір надіслати сильний сигнал підтримки Києву.

"Я очікую, що Угорщина погодиться (на 20-й пакет санкцій ЄС)" – сказав Вадефуль місцевій радіостанції RBB Inforadio.

Він зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ймовірно, намагався надіслати сигнал на тлі річниці вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Високопосадовці ЄС, а також європейські лідери прибули до Києва, щоб відзначити цю подію.

Вадефуль звинуватив Угорщину у зраді власної історії, зазначивши, що країна була рушійною силою падіння "залізної завіси" наприкінці 1980-х років.

Німецький міністр також розкритикував Орбана, чий візит до Москви в 2024 році викликав обурення в Європі, за його дружню до Росії позицію.

"Іноді у мене складається враження, що він приділяє більше уваги тому, що подобається Владіміру Путіну, ніж тому, що служить інтересам Європи. Але ми не повинні дозволяти собі дратуватися через це", – сказав він.

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

Також Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні і заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС.