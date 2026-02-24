Глава МИД Германии считает, что Венгрия не будет долго блокировать санкции ЕС против России

Венгрия не сможет долго продолжать блокировать новые санкции ЕС против России, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во вторник.

Его заявление, как сообщает "Европейская правда", приводит агентство DPA.

Венгрия отказалась поддержать 20-й пакет санкций против России в понедельник, ссылаясь на прекращение поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба", проходящий через Украину.

Этот шаг вызвал гнев среди лидеров ЕС, которые намеревались послать сильный сигнал поддержки Киеву.

"Я ожидаю, что Венгрия согласится (на 20-й пакет санкций ЕС)" – сказал Вадефуль местной радиостанции RBB Inforadio.

Он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, пытался послать сигнал на фоне годовщины вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года. Высокопоставленные чиновники ЕС, а также европейские лидеры прибыли в Киев, чтобы отметить это событие.

Вадефуль обвинил Венгрию в измене собственной истории, отметив, что страна была движущей силой падения "железного занавеса" в конце 1980-х годов.

Немецкий министр также раскритиковал Орбана, чей визит в Москву в 2024 году вызвал возмущение в Европе, за его дружественную к России позицию.

"Иногда у меня складывается впечатление, что он уделяет больше внимания тому, что нравится Владимиру Путину, чем тому, что служит интересам Европы. Но мы не должны позволять себе раздражаться из-за этого", – сказал он.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, поскольку Украина якобы умышленно не ремонтирует нефтепровод "Дружба".

Также Венгрия объявила об остановке поставок дизельного топлива Украине и заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС.