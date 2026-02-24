РФ располагает "информацией", что Франция и Британия планируют вооружить Украину "вундерваффе"

Служба внешней разведки России (СВР) утверждает, что Лондон и Париж активно работают над передачей Киеву ядерной или хотя бы "грязной" бомбы.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном 24 февраля, сообщает "Европейская правда".

СВР заявляет, якобы Великобритания и Франция осознают, что "развитие ситуации в Украине не оставляет шансов на достижение такой желанной для них победы над Россией руками ВСУ".

"Британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно обеспечить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой... Сейчас, по информации, имеющейся в СВР России, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средств его доставки", – говорится в заявлении.

СВР России утверждает, что речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих и оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант якобы рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

"Основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев. Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют об утрате ими чувства реальности", – заявило в СВР РФ.

Напомним, недавно эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что при необходимости Эстония может разместить на своей территории ядерное оружие союзников.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Эстония разместит на своей территории ядерное оружие, то Россия направит свое ядерное оружие на Эстонию.