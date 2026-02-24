Стармер закликав спростовувати фейки про "перемогу" Росії у війні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступив із короткою промовою з нагоди четвертої річниці від початку повномасштабної війни Росії проти України, відзначивши, що РФ далеко не у переможній позиції.

Заяву Стармера наводить видання The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Глава уряду Британії зазначив, що "ми маємо спростувати неправдиву інформацію про те, що Росія перемагає", додавши, що за останній рік вона захопила лише 0,8% території України "ціною жахливих втрат... пів мільйона життів".

Він зазначив, що "ми всі хочемо справедливого і тривалого миру" в Україні, однак на заваді цьому стоїть Владімір Путін.

Стармер додав, що саме тому "ми повинні завжди подвоювати нашу підтримку України" за допомогою можливостей, ресурсів і додаткових санкцій.

"Це не віддалений конфлікт, який відбувається далеко від Великої Британії. Він стосується нас на багатьох рівнях. Він стосується наших цінностей свободи, демократії та права країни самостійно приймати рішення", – заявив британський прем’єр.

Стармер додав, що те, як і коли закінчиться цей конфлікт, впливатиме на всіх у Великій Британії протягом дуже довгого часу, тому так важливо забезпечити справедливий і тривалий мир.

"Україна є справжньою передовою нашої свободи, і ми маємо пам’ятати про це, відзначаючи чотири роки від початку конфлікту", – резюмував він.

Велика Британія 24 лютого оголосила про запровадження пакета санкцій, що має "історичне значення" і позбавляє Кремль важливих доходів від нафти та ще більше послаблює його здатність вести незаконну війну.

Також 24 лютого британський уряд оголосив про новий пакет військової та гуманітарної підтримки.