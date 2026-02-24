Стармер призвал опровергать фейки о "победе" России в войне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с короткой речью по случаю четвертой годовщины с начала полномасштабной войны России против Украины, отметив, что РФ далеко не в победной позиции.

Заявление Стармера приводит издание The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства Великобритании отметил, что "мы должны опровергнуть ложную информацию о том, что Россия побеждает", добавив, что за последний год она захватила лишь 0,8% территории Украины "ценой ужасных потерь... полмиллиона жизней".

Он отметил, что "мы все хотим справедливого и длительного мира" в Украине, однако на пути этому стоит Владимир Путин.

Стармер добавил, что именно поэтому "мы должны всегда удваивать нашу поддержку Украины" с помощью возможностей, ресурсов и дополнительных санкций.

"Это не отдаленный конфликт, который происходит далеко от Великобритании. Он касается нас на многих уровнях. Он касается наших ценностей свободы, демократии и права страны самостоятельно принимать решения", – заявил британский премьер.

Стармер добавил, что то, как и когда закончится этот конфликт, будет влиять на всех в Великобритании в течение очень долгого времени, поэтому так важно обеспечить справедливый и длительный мир.

"Украина является настоящей передовой нашей свободы, и мы должны помнить об этом, отмечая четыре года с начала конфликта", – резюмировал он.

Великобритания 24 февраля объявила о введении пакета санкций, который имеет "историческое значение" и лишает Кремль важных доходов от нефти и еще больше ослабляет его способность вести незаконную войну.

Также 24 февраля британское правительство объявило о новом пакете военной и гуманитарной поддержки.