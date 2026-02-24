Макрон не видит перспективы краткосрочного мира в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон очень скептически относится к краткосрочной перспективе мира в Украине, поскольку российская сторона не проявляет желания к миру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон сказал на заседании "коалиции решительных" 24 февраля, обращаясь к участникам онлайн.

Макрон подчеркнул, что приветствует мирные инициативы для урегулирования войны, одновременно выражая скепсис.

"Я, мягко говоря, очень скептически отношусь к тому, что мы сможем достичь мира в краткосрочной перспективе. Я имею в виду, что, по моему мнению, хорошо продолжать эту инициативу, но давайте будем реалистами. С российской стороны нет желания к миру", – сказал Макрон.

Он отметил, что на этом фоне следует продолжать оказывать поддержку Украине.

Также Макрон упомянул о необходимости дальнейших санкций против России, в частности против ее "теневого флота", чтобы "уничтожить ее бизнес-модель".

Что касается гарантий безопасности, Макрон отметил, что они сейчас дорабатываются и должны быть "согласованы в конкретных сроках".

Напомним, Макрон считает, что российское полномасштабное вторжение в Украину обернулось для РФ тройным провалом.

Отметим, в середине февраля Макрон раскритиковал пессимистические высказывания в отношении Украины, утверждая, что война на самом деле ослабила Россию.