Президент Латвии рассказал об уроках, которые необходимо извлечь из войны в Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в контексте четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения РФ в Украину задал вопрос: насколько сама Латвия готова к нападениям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ходе заседания латвийского Сейма, его слова приводит Delfi.

Латвийский президент подчеркнул, что этот и многие другие вопросы пока остаются без ответа.

"Люди по-прежнему не знают, как действовать в случае военного нападения. Они не готовы отправиться в ближайшее укрытие. Сами укрытия не готовы", – сказал президент.

Ринкевичс отметил, что стоит признать – сейчас Украина является "первой линией нашей обороны".

"Наша вторая и главная линия обороны – это мы сами, наши союзники в регионе Балтийского моря, в Европейском союзе и в НАТО. Нам дано время подготовиться к войне. Подготовиться так, чтобы войны не было, чтобы агрессор не напал, чтобы не решился. Но это время мы не имеем права растратить", – подчеркнул он.

Ринкевичс отметил: чем сильнее Украина, тем безопаснее Европа и Латвия.

По мнению президента, то же самое касается и вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз.

"Такой шаг станет частью гарантий безопасности ЕС для Украины. Это сделает – и я убежден, что сделает – Европейский Союз серьезной военной силой. Это будет вкладом в укрепление безопасности всей Европы, в том числе Латвии", – подчеркнул Ринкевичс.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что настоящий мир в Европе возможен только при условии настоящего мира в Украине.

Министерство иностранных дел Украины 24 февраля заявило, что для долгосрочного мира в Европе и Северной Америке необходима полная интеграция Украины в военно-политические структуры евроатлантического пространства.

Руководство институтов ЕС убеждено, что полномасштабное вторжение России в Украину постепенно ослабляет РФ и дальнейшее давление заставит ее прекратить агрессию.