Генсек НАТО: справжнього миру в Європі не буде без справжнього миру в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що справжній мир у Європі можливий лише за умови справжнього миру в Україні.

Про це він сказав під час церемонії з нагоди четвертої річниці від початку російсько-української війни, повідомляє "Європейська правда".

Рютте заявив, що лідер РФ Владімір Путін повинен показати, чи серйозно він налаштований на мир.

"Президент Трамп з самого початку чітко дав зрозуміти, що хоче закінчити війну зараз. Український народ заслуговує на справедливий і тривалий мир. Їхня безпека – це наша безпека. Не може бути справжнього миру в Європі без справжнього миру в Україні", – наголосив генсек НАТО.

Він додав, що коли бойові дії врешті-решт припиняться, мир має бути стійким, з сильними українськими збройними силами, готовими до стримування і оборони, та ефективними гарантіями безпеки від партнерів України – Європи, Канади та Сполучених Штатів.

"Це забезпечить стабільність для відновлення України і стане основою її процвітання", – підкреслив Рютте.

Він зауважив, що важко думати про майбутнє, коли залишається так багато труднощів, "але є надія і допомога".

"У найтемніші дні Другої світової війни Вінстон Черчилль сказав: "Наші якості і вчинки повинні палати і світити крізь темряву Європи". Полум'я свободи живе в Україні. І це полум'я продовжує палати і світити", – резюмував Марк Рютте.

Міністерство закордонних справ України 24 лютого заявило, що для довгострокового миру в Європі та Північній Америці необхідна повна інтеграція України до військово-політичних структур євроатлантичного простору.

Керівництво інституцій ЄС переконане, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну поступово знесилює РФ і подальший тиск змусить її припинити агресію.



