Министр обороны Дании: "Я не пессимист, но Европа должна делать больше"

Вице-премьер и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в Киеве отметил необходимость дальнейшей европейской поддержки Украины в борьбе против России.

Об этом он сказал во время специальной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука по случаю четвертой годовщины широкомасштабного вторжения России, пишет корреспондент "Европейской правды".

Поульсен, который находится с визитом в Киеве, заявил, что ситуация сейчас "очень сложная".

"Вернемся на несколько лет назад. Я видел, что мы смогли поддержать Украину новыми возможностями, но на самом деле очень медленно", – признал он.

По его словам, Европа должна больше делать для поддержки оборонных компаний в Украине.

"Сейчас они способны производить более совершенные системы. Я думаю, что в начале войны 10% того, что было нужно на поле боя, можно было изготовить здесь, в Украине. Сейчас, я думаю, мы говорим о 65%, которые будут производиться здесь, в Украине", – сказал Поульсен.

Датский министр уверен, что это "один из способов продвинуться вперед и оказать большую поддержку" Украине.

"Вы должны быть способны защищать себя, и лучший и самый сильный способ помочь вам – это на самом деле иметь сильную оборонную сферу и сильные оборонные компании здесь, в Украине. И, надеемся, мы также мы сможем пригласить некоторые оборонные компании в Украине начать производство в Европе", – отметил он.

По его словам, увеличение сотрудничества с украинскими компаниями будет "очень сильным сигналом для народа Дании", что страна теперь может "производить то, что потребуется для защиты Дании в будущем, с помощью оборонных компаний здесь, в Украине".

"Поэтому я не пессимист, но Европа должна делать больше, и мы также должны действовать быстрее", – подчеркнул он.

Поульсен также выразил разочарование тем, что накануне Совет ЕС из-за сопротивления Венгрии не смог утвердить 20-й пакет санкций против России.

"Мы должны быть более способными помогать Украине не только в этом году, но и иметь долгосрочные обязательства. Я думаю, что эта война может продолжаться, к сожалению, не только в этом году, но и в последующие годы. Я думаю, что важно обсудить, как мы можем вместе с Украиной победить в последующие годы", – подытожил датский министр.

Напомним, осенью премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что странам Европы следует осознать реальность той угрозы, которой является Россия с ее имперскими амбициями, и действовать соответственно.

Также она считает, что опыт Украины в сфере беспилотных технологий на войне может очень помочь странам Европы.

В начале февраля писали, что Швеция и Дания вместе передадут Украине пакет помощи, который будет содержать средства противовоздушной обороны, на сумму 2,6 млрд шведских крон.