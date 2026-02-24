Еврокомиссар по вопросам расширения: "Украина не находится в тупике"

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не находится "в тупике" на пути в Европейский Союз.

Об этом она сказала во время специальной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука по случаю четвертой годовщины широкомасштабного вторжения России, пишет корреспондент "Европейской правды".

Во время одной из панелей, которая проходила в Киеве, Кос высказалась относительно украинского вступления в Европейский Союз.

"Во-первых, Украина не находится в тупике. Мы инновационные и очень часто мыслим нестандартно", – заверила она.

В то же время еврокомиссар признала, что сейчас самый большой вопрос заключается в том, когда произойдет членство. Она повторила, что действующая методология расширения "создана для мирных времен, для ситуаций, когда у стран-кандидатов есть достаточно времени на проведение всех реформ".

"Сегодня такого времени у нас просто нет. Я люблю повторять: расширение сегодня – это гораздо больше, чем просто расширение. Оно до сих пор остается самой успешной внешней политикой Европейского Союза. Но мы застряли в прошлом, потому что это не было приоритетом", – признала Кос.

Она подчеркнула, что ЕС готовит новый подход к этой методологии, который "позволил бы не только Украине, но и некоторым другим странам интегрироваться раньше".

Вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка в свою очередь отметил, что ЕС нуждается в Украине: чтобы она была способной защищаться, оставалась суверенной, оборонялась и была глобальным игроком.

"Украина не ищет никаких "коротких путей". Мы подходим к этому чрезвычайно серьезно. Возможно, это не выглядит громко или эффектно – не для красивой картинки, – но это реальная работа. В сфере верховенства права, в борьбе с коррупцией – все наши институты функционируют. Вопрос в том, чтобы поддерживать и совершенствовать эти достижения", – добавил он.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что договоренности о скором вступлении в ЕС реальны. Также немецкий министр обороны Борис Писториус заявлял, что договоренность о дате вступления Украины в ЕС возможна.

Недавно опрос показал, что поддержка украинцами вступления в ЕС резко возросла.

О запланированной схеме быстрого расширения читайте в статье "Что стоит за разговорами о 2027 году и "частичном" членстве Украины".