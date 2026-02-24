Оппозиция Словакии хочет судиться с Фицо из-за ограничения электропоставок в Украину

Словацкая оппозиционная партия SaS намерена подать уголовные обвинения в прокуратуру из-за решения премьера Роберта Фицо остановить поставки аварийной электроэнергии Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Dennik N.

Депутат SaS Карол Галек заявил, что словацкий премьер открывает новый фронт против Украины на стороне Владимира Путина

По словам председателя SaS Бранислава Грёлинга, предметом уголовных жалоб является злоупотребление полномочиями публичного должностного лица, государственная измена, бесчеловечность, террористический акт, а также нарушение обязанностей при управлении чужим имуществом.

Пресс-конференцию оппозиционная партия провела перед зданием Генеральной прокуратуры.

По словам Галека, из-за прекращения поставок аварийной электроэнергии в Украину может случиться так, что в больнице не будет света во время операций с ранеными после российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил 23 февраля, что поручил остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, поскольку поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба" не возобновились.

НЭК "Укрэнерго" утверждает, что прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.