США затримали черговий підсанкційний танкер

Новини — Вівторок, 24 лютого 2026, 16:05 — Ольга Ковальчук

Військові Пентагону втретє за місяць захопили в Індійському океані нафтовий танкер через порушення санкцій, запроваджених адміністрацією США.

Про це, як пише "Європейська правда", Пентагон повідомив в X.

Нафтовий танкер Bertha, який ходить під прапором Островів Кука, підпадає під санкції, запроваджені в січні 2020 року через перевезення іранської та венесуельської нафти.

Американські військові відстежили судно з вод Карибського моря і здійснили перехоплення поблизу Мальдівських островів.

"Протягом ночі американські війська здійснили перехоплення на борт судна Bertha, яке охоплювало право на відвідування, морське перехоплення та висадку на нього без інцидентів у зоні відповідальності INDOPACOM. Судно діяло всупереч встановленому президентом Трампом карантину для суден, на які поширюються санкції, у Карибському басейні, та намагалося ухилитися від нього", – повідомили в Міністерстві оборони США.

Це вже третє подібне затримання танкерів за лютий.

Нагадаємо, 19 лютого США перехопили судно Veronica III через порушення санкцій, запроваджених адміністрацією США.

9 лютого американські військові повідомили про затримання в Індійському океані судна Aquila II через порушення санкційного режиму Дональда Трампа.

Ще низку підсанкційних танкерів затримали у січні, зокрема і судно "тіньового флоту" РФ.

