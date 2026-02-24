США затримали черговий підсанкційний танкер
Військові Пентагону втретє за місяць захопили в Індійському океані нафтовий танкер через порушення санкцій, запроваджених адміністрацією США.
Про це, як пише "Європейська правда", Пентагон повідомив в X.
Нафтовий танкер Bertha, який ходить під прапором Островів Кука, підпадає під санкції, запроваджені в січні 2020 року через перевезення іранської та венесуельської нафти.
Американські військові відстежили судно з вод Карибського моря і здійснили перехоплення поблизу Мальдівських островів.
Three boats ran and now all three have been captured.– Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 24, 2026
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump’s… pic.twitter.com/YoHlb9v54p
"Протягом ночі американські війська здійснили перехоплення на борт судна Bertha, яке охоплювало право на відвідування, морське перехоплення та висадку на нього без інцидентів у зоні відповідальності INDOPACOM. Судно діяло всупереч встановленому президентом Трампом карантину для суден, на які поширюються санкції, у Карибському басейні, та намагалося ухилитися від нього", – повідомили в Міністерстві оборони США.
Це вже третє подібне затримання танкерів за лютий.
Нагадаємо, 19 лютого США перехопили судно Veronica III через порушення санкцій, запроваджених адміністрацією США.
9 лютого американські військові повідомили про затримання в Індійському океані судна Aquila II через порушення санкційного режиму Дональда Трампа.
Ще низку підсанкційних танкерів затримали у січні, зокрема і судно "тіньового флоту" РФ.