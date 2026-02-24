США задержали очередной подсанкционный танкер

Военные Пентагона в третий раз за месяц захватили в Индийском океане нефтяной танкер из-за нарушения санкций, введенных администрацией США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Пентагон сообщил в X.

Нефтяной танкер Bertha, который ходит под флагом Островов Кука, подпадает под санкции, введенные в январе 2020 года из-за перевозки иранской и венесуэльской нефти.

Американские военные отследили судно из вод Карибского моря и осуществили перехват вблизи Мальдивских островов.

Three boats ran and now all three have been captured.



Three boats ran and now all three have been captured.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump's…

"В течение ночи американские войска осуществили перехват на борт судна Bertha, которое охватывало право на посещение, морской перехват и высадку на него без инцидентов в зоне ответственности INDOPACOM. Судно действовало вопреки установленному президентом Трампом карантину для судов, на которые распространяются санкции, в Карибском бассейне, и пыталось уклониться от него", – сообщили в Министерстве обороны США.

Это уже третье подобное задержание танкеров за февраль.

Напомним, 19 февраля США перехватили судно Veronica III из-за нарушения санкций, введенных администрацией США.

9 февраля американские военные сообщили о задержании в Индийском океане судна Aquila II из-за нарушения санкционного режима Дональда Трампа.

Еще ряд подсанкционных танкеров задержали в январе, в том числе и судно "теневого флота" РФ.