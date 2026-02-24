Кошта: Україна проведе оцінювання, скільки часу потрібно на відновлення транзиту "Дружбою"

Президент Євроради Антоніу Кошта заявив про домовленість з Україною провести оцінювання, скільки часу потрібно на відновлення транзиту нафти нафтопроводом "Дружба".

Про це він сказав під час пресконференції в Києві, передає кореспондент "Європейської правди".

"Коли країна ЄС має проблеми з третьою країною, вона звертається до ЄС, щоб там допомогли вирішити цю проблему. Саме це ми зараз і робимо", – сказав Кошта.

"І ми домовились, що Україна найближчим часом проведе оцінювання, скільки часу потрібно на відновлення", – додав він.

Разом із тим Кошта нагадав, що наразі існують альтернативні маршрути постачання нафти до Угорщини.

Також Кошта висловив обурення спробою Угорщини заблокувати рішення Європейської ради про кредит для України.

"Рішення Європейської ради може змінити лише Європейська рада",– нагадав він.

Кошта закликав Угорщину виконати прийняте рішення про кредит, а також звернувся до Єврокомісії із закликом "знайти способи забезпечити виконання цього рішення".

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС розраховує "до Великодня" забезпечити Україні перший оборонний пакет, профінансований з кредиту на 90 млрд євро, та запевнила, що Євросоюз знайде спосіб затвердити цю допомогу, попри спротив Угорщини.