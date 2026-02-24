Кошта: Украина оценит, сколько времени нужно на восстановление транзита по "Дружбе"

Президент Евросовета Антониу Кошта заявил о договоренности с Украиной провести оценку, сколько времени нужно на восстановление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды".

"Когда страна ЕС имеет проблемы с третьей страной, она обращается к ЕС, чтобы там помогли решить эту проблему. Именно это мы сейчас и делаем", – сказал Кошта.

"И мы договорились, что Украина в ближайшее время проведет оценку, сколько времени нужно на восстановление", – добавил он.

Вместе с тем Кошта напомнил, что сейчас существуют альтернативные маршруты поставок нефти в Венгрию.

Также Кошта выразил возмущение попыткой Венгрии заблокировать решение Европейского совета о кредите для Украины.

"Решение Европейского совета может изменить только Европейский совет",– напомнил он.

Кошта призвал Венгрию выполнить принятое решение о кредите, а также обратился к Еврокомиссии с призывом "найти способы обеспечить выполнение этого решения".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС рассчитывает "до Пасхи" обеспечить Украине первый оборонный пакет, профинансированный из кредита на 90 млрд евро, и заверила, что Евросоюз найдет способ утвердить эту помощь, несмотря на сопротивление Венгрии.