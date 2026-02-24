Президент Еврокомиссии анонсировала "энергетический Рамштайн" для Украины и план поддержки

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о плане поддержки для энергетической устойчивости Украины на ближайшее время и анонсировала "энергетический Рамштайн" в марте для координации усилий партнеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом фон дер Ляйен сказала на брифинге лидеров ЕС в Киеве.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС имеет новый пакет объемом 100 млн евро на неотложные энергетические потребности Украины и эти деньги уже можно начинать вкладывать.

Она заявила, что одновременно начинается подготовка плана зимней энергетической поддержки для Украины на 2026-2027 годы.

"Его название – "Ремонт, восстановление, перезапуск". Он будет включать пакет на 920 млн евро для стабилизации энергосистемы Украины... Он обеспечит стабильный поток электроэнергии внутри страны, ускорит децентрализацию производства из возобновляемых источников... Конечно, также речь идет о ремонте, восстановлении, модернизации сетей, а также ремонте и запуске поврежденных электростанций", – рассказала президент Еврокомиссии.

Она отметила, что энергетическая поддержка Украины требует большой координации между всеми партнерами, которые помогают, чтобы согласовать эти усилия.

"Поэтому еврокомиссар Йоргенсен и вице-премьер – министр энергетики Шмыгаль уже в марте созовут "энергетический Рамштайн" для такой координации и беспроблемной, согласованной работы... Это обеспечит, что Украина будет получать именно то, в чем сейчас нуждается", – добавила Урсула фон дер Ляйен.

Также она объявила, что ЕС рассчитывает "до Пасхи" обеспечить Украине первый оборонный пакет, профинансированный из кредита на 90 млрд евро, и заверила, что Евросоюз найдет способ утвердить эту помощь, несмотря на сопротивление Венгрии.

Напомним, 24 февраля лидерам ЕС и стран-членов во время визита в Киев показали разбитую российскими ударами ТЭЦ.