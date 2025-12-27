Канада анонсувала економічну допомогу Україні на 2,5 млрд доларів
Канада анонсувала економічну допомогу Україні обсягом 2,5 мільярда доларів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр Канади Марк Карні під час коротких коментарів для ЗМІ разом із Володимиром Зеленським у Галіфаксі.
"Сьогодні ми анонсуємо подальшу економічну допомогу для України на 2,5 млрд доларів, яка допоможе зробити доступним фінансування від МВФ, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, щоб розпочатии процес відбудови", – сказав Карні.
Після їхньої двосторонньої зустрічі, як вже було відомо, відбудеться спільний телефонний дзвінок з європейськими лідерами для консультацій перед зустріччю Зеленського й Трампа 28 грудня.
Європейські посадовці непублічно очікують позитивного результату зустріч президентів США та України цієї неділі, але готуються до непередбачуваних сценаріїв.
Нагадаємо, Зеленський розповів про 5 тематичних блоків, які хоче обговорити на очікуваній зустрічі з Трампом.
Крім того, він повідомив склад української команди на його очікуваній зустрічі з Трампом.