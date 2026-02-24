Канада объявила о военной помощи Украине и новых санкциях против России

Правительство Канады 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения, объявило о предоставлении Украине 2 млрд канадских долларов (1,4 млрд долларов США) военной помощи и ввело новые санкции против РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в пресс-релизе канадского правительства.

Как отмечается в сообщении, военная помощь на сумму 1,4 млрд долларов США, рассчитанная на 2026-2027 финансовые годы, поможет обеспечить Вооруженные силы Украины необходимым оборудованием и возможностями для защиты своей территории.

Кроме того, Канада предоставляет Украине более 400 бронированных машин, включая 66 легких бронированных машин 6-го класса от компании General Dynamics и 383 бронированных машин Senator производства Roshel.

Министр обороны страны Дэвид Макгинти объявил о продлении миссии по тренировке украинских военных UNIFIER на дополнительные три года, то есть до 2029 года.

Министр иностранных дел Анита Ананд также объявила о дополнительных 20 миллионах долларов в Фонд энергетической поддержки Украины. Этот вклад позволит продолжать закупку и поставку энергетического оборудования для украинских энергокомпаний.

Кроме того, Канада введет санкции против 21 физического лица и 53 организаций, а также 100 судов из "теневого флота" России. Также Оттава снижает предельную цену на российскую сырую нефть с 47,6 долларов США до 44,1 долларов за баррель.

В этом месяце стало известно, что Канада предоставит Украине партию ракет AIM для систем противовоздушной обороны.

А в конце декабря Канада анонсировала экономическую помощь Украине в размере 2,5 миллиарда долларов.