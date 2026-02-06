Канада передасть Україні ракети до ППО

Канада надасть Україні партію ракет AIM для систем протиповітряної оборони, повідомив міністр оборони Михайло Федоров після розмови з канадським колегою Девідом Макгінті.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Міністерства оборони України.

Ракети AIM особливо ефективні у протидії російським крилатим ракетам. Нині озброєння вже перебуває на шляху до України, повідомили в Міноборони.

Федоров подякував Канаді за підтримку та відзначив, що останні внески країни в ініціативу PURL стали вирішальними відбиття масованих повітряних атак РФ.

Сторони також обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників.Україна зацікавлена у кооперації з канадськими компаніями зі сфери управління дронами, зазначив міністр.

Окрім того, Федоров та Макгінті обговорили навчання українських військових, в яких бере участь Канада.

Нагадаємо, у четвер Фінляндія повідомила про новий пакет військової допомоги для України.

Цього тижня також стало відомо, що Швеція та Данія разом передадуть Україні пакет допомоги, який міститиме засоби протиповітряної оборони на 246 млн євро.

1 лютого писали, що Швеція також готує "один з найбільших" пакетів військової допомоги для України.