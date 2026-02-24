Група членів Конгресу США виступили із заявою на підтримку України

Четверо членів Конгресу США виступили зі спільною заявою на підтримку України до четвертої річниці повномасштабної війни.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували 24 лютого.

Члени Конгресу Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Джо Вілсон, які є співголовами двопартійного українського кокусу у Конгресі, відзначили, що фактично російська агресія проти України триває вже 12 років.

Вони наголосили, що Росія розпочала її з метою підкорення України, знищення української ідентичності та демократії.

"Винятковою хоробрістю, неосяжною жертвою та надихаючою стійкістю український народ продемонстрував світу, що не поступиться своєю свободою… Українці продовжують доводити, що молода демократія може чинити опір силам тиранії – але ми як американці маємо їм допомогти довести, що демократія може перемагати", – йдеться у заяві.

Вони також підкреслили, що не бачать причин говорити про те, що "Росія перемагає", нагадавши, що російські втрати лише за грудень 2025 року співставні із втратами за десятиліття війни в Афганістані.

"Вражаючі втрати Росії не забезпечують їй відчутних здобутків на полі бою, а диктатор Путін сподівається, що Кремль зможе перемогти за столом переговорів і там отримати те, що не може забрати у України силою. Мир не можна забезпечити, поступаючись агресії", – наголошують члени Конгресу.

"У той час як президент Трамп підштовхує до миру, досягненого за столом перемовин, він отримає лише сильніший важіль впливу, застосувавши нові санкції, що обмежать російську воєнну машину, а також посилюючи позицію України наданням зброї та іншої підтримки, необхідної для того, щоб вистояти перед натиском Росії", – зазначають вони.

Ані Держдеп США, ані Білий дім поки не публікували заяв до четвертої річниці повномасштабної війни.

Нагадаємо, минулого тижня делегація американських сенаторів вперше від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році відвідала Одесу.

Під час пресконференції у Києві під час тієї ж поїздки сенатор Річард Блументаль заявив, що Росія відкрила "полювання" на компанії США в Україні.

Також він заявив, що США повинні надавати Україні більше військової допомоги, оскільки Росія не зацікавлена у завершенні війни.